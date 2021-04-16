عاجل.. إصابة شرطى فى إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عملية إطلاق نار جديدة أوقعت ثمانية قتلى على الأقل إثر اقتحام مسلح مركزا لفرز البريد فى مدينة إنديانابوليس فى وسط الولايات المتحدة فى وقت متأخر من أمس الخميس قبل أن ينتحر.
وأكد رئيس بلدية انديانابوليس، عاصمة ولاية انديانا، جو هوجسيت أن "هذا الصباح، يخيّم علينا الحزن، الحزن على عائلات الضحايا، والحزن على الموظفين الذين فقدوا زملاء، والحزن على كثير من الأمريكيين الذين يسعون لفهم كيف تستمر مآسى كهذه فى الحدوث مرارا وتكرارا".
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