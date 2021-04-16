السودان : إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاع رئيس مجلس الأمن على تطورات مفاوضات سد النهضة، مشيرة إلى أن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما فى المفاوضات، وصدور تصريحات مؤسفة من وزير الرى الأثيوبى.





وأشارت وزير الخارجية السودانية، فى تصريحات لسكاى نيوز عربية، بأن أكثر من 20 مليون سودانى مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية، مشيرة إلى أن هناك مرجعيات محددة فى مفاوضات سد النهضة. وتابعت وزيرة الخارجية السودانية "ننطلق من مرجعية قانونية لمفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة فى ملف سد النهضة". وجددت الصادق الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة، مشيرة إلى "ماضون فى المسار السياسى لمواجهة الخطوات الإثيوبية". وأكدت وزيرة الخارجية السودانية على أن سيادة السودان على حدوده ليست محل تفاوض، موضحة "لن نسمح للمشاكل الداخلية لإثيوبيا أن تجرنا إلى مغامرات حمقاء". وتابعت الصادق "ندعو رئيس الوزراء الإثيوبى أن يعى أهمية السلام بالمنطقة"، موضحة أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السودانى للحوار المباشر. وأوضحت "إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار".

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