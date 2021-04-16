عاجل.. اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون تجاه جازان السعودية

جدة - نرمين السيد - وأشار التحلاف إلى استمرار محاولات ميليشيا الحوثى العدائية والممنهجة لاستهداف المدنيين، مؤكدا "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى".

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