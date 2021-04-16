ردا على عقوبات واشنطن.. روسيا تحظر دخول 8 مسؤولين أمريكيين

جدة - نرمين السيد - فرضت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، حظرا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضى روسيا فى إطار الرد على سياسة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان، إن سلطات البلاد قررت، ردا على عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يوم 2 مارس على عدد من المسؤولين الروس، فرض حظر على دخول أراضى البلاد بحق مجموعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين متورطين فى تطبيق النهج المعادى لروسيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تخص كلا من المدعى العام الأمريكى، ميريك جارلاند، ومدير المكتب الفدرالى للمعتقلات الأمريكى، مايكل كارفاخال، ووزير الأمن الداخلى الأمريكى، اليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكى للسياسة الداخلية، سيوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالى، كريستوفر راى، ومديرة هيئة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينس.

كما تشمل هذه العقوبات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومى، جون بولتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، روبيرت وولسى.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم، علما بالصعوبات غير المسبوقة التى طالت العلاقات الروسية الأمريكية بمبادرة من الولايات المتحدة، اتخاذ قرار للتراجع عن النهج الاعتيادى لعدم التشديد علنا على الإجراءات الجوابية المطبقة من قبل الطرف الروسى".