مجلس الأمن الدولى يتبنى بالإجماع قرارا يدعم التطورات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية- الحدث"، عن دبلوماسيين اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولى تبنى بالإجماع قراراً، يدعم التطورات فى ليبيا التى تصب فى صالح تحقيق السلام والأمن، منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار فى أكتوبر.





وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذى طالب به طرفا النزاع الليبى، فى اتفاق وقف الأعمال العدائية.

كما يوافق مشروع القرار الذى صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام أنطونيو جوتيريش، بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه فى رسالة إلى المجلس.

وفى رسالة مؤرخة 7 أبريل، والتى اطلعت عليها "أسوشيتد برس"، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة "عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقبًا" من أجل "نشر تدريجى" لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذى سيكون جزءًا من البعثة السياسية للأمم المتحدة فى ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وبحسب "أسوشيتد برس"، سيتم نشر المراقبين فى مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير فى البلاد، "بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية"، وفقا لما ذكرته الرسالة.

وأضافت الرسالة أنه فى غضون ذلك، سيتم تشكيل "وجود طليعى" فى العاصمة طرابلس "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

كما قال جوتيريش إن "العدد المقترح لمراقبى وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يأخذ فى الاعتبار الطلب الليبى، بالإضافة إلى الإجراءات التى تسمح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا، مع ضمان المرونة فى التغطية الجغرافية بمنطقة المراقبة.