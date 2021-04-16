رابط وكيفيه تجديد رخصه القيادة في دقائق عبر منصة ابشر الكترونيا

تجديد رخصه القيادة من اهم الخدمات التي يحتجها المواطن السعودي في حياته اليومية والتي تسهل عليه الحركة بسيارته داخل المملكة كما أعلنت منصة ابشر عن الخدمة علي صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها عبر منصة ابشر و كيفيه الاعتراض علي المخالفات الكترونيا عبر منصة ابشر والتي يمكن الحصول عليهم بكل سهوله إلكترونية في دقائق عبر المنصة، والآن سوف نوضح لكم الخدمة بالتفصيل وشروطها وكيفيه الحصول عليها بنجاح من خلال المقالة الأتية.

تجديد رخصه القيادة الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليها بكل سهوله والتي تمكن الأفراد من تجديد الرخصة الكترونيا عبر منصة ابشر وكما أعلنت المنصة عن الأفراد المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المفعلين بمنصة ابشر وأعلنت أيضا منصة ابشر عن الرسوم الخاصة بالخدمة وهي 40 ريال لكل سنه تجديد لرخصه القيادة الخاصة و 200 ريال لرخصه سير الدراجات النارية وذلك لمده 10 سنوات، كما تعمل المملكة علي تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتطور وسائل الاتصال فيها وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المنصات الرسمية بالمملكة والتي توفر الجهد والوقت المبذول تجاه ذلك.

شروط تجديد الرخصة الخاصة

والجدير بالذكر أن المنصة أعلنت عن الشروط الواجب توافرها في المستفيد لكي يقوم بالحصول علي الخدمة وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

تقتصر هذه الخدمة علي تجديد الرخصة الخاص و رخصه قياده الدراجة النارية فقط.

تجديد رخصه السير الخاصة للدراجه النارية 10 سنوات.

يجب تسديد جميع الرسوم الخاصة بخدمه التجديد.

يجب تسديد جميع المخالفات المرورية إن وجدت.

يجب أن تكون الفترة المتبقية من صلاحيه الرخصة 180 يوم.

يجب التأكد من وجود فحص طبي شامل من خلال المراكز المعتمدة.

كيفيه التجديد الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن كيفيه التجديد وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية لنجاح الخدمة: