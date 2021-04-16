أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة البروفيسور سيف العسلي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة البروفيسور سيف العسليبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة البروفيسور سيف مهيوب العسلي وزير المالية الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن.

وأشار الوهباني في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد محي الدين وذو يزن وراوي، إلى أن الفقيد يُعد من كبار المفكرين الاقتصاديين باليمن وكان له إسهامات بارزة في مكافحة الفساد وتطوير العمل المالي خلال فترة عمله في وزارة المالية وكان أحد الأكاديميين البارزين في اليمن.

وأكد أن الوطن خسر برحيل العسلي، شخصية مهنية واقتصادية ووطنية كبيرة اتسمت بالنزاهة والكفاءة والإخلاص والتفاني من أجل خدمة الوطن ومصالحه العليا.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لأشقاء الفقيد الاستاذ سعيد والدكتور علي، واحمد ومحمد، وآل العسلي كافة وزملائه من الأكاديميين في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.