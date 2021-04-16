جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الأردنية فى التغريدة "فى يوم العلم تزيّنت السفارة ومقر إقامة السفير بشموخ العلم الأردنى عالياً مرفوعاً، واعتلى جدرانها، وازدانت به رحابها، كما هو فوق الهامات، ومحفوظاً فى قلوب الأردنيين، ومهيوباً بعيونهم ومحروساً بزنودهم. حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأردنية فى القاهرة تحتفل بـ يوم العلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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