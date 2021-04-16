البرهان : موقفنا من سد النهضة واضح ونريد اتفاقا ملزما

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان فى تصريحات لقناة "العربية"، أن السودان يستعد للدفاع عن أراضيه، معبرا عن أسفه للتصعيد الإثيوبى.

وطالب البرهان إثيوبيا بالانسحاب من أراضى السودان، موضحا "مستعدون للتنسيق بشأن الحدود".

وتابع البرهان "بدأنا بجنى ثمار إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.. واستطعنا فى المرحلة الانتقالية بدء استعادة مكانة السودان".

وأشار البرهان إلى أن اتفاق السلام حقن دماء السودانيين وسيساهم بتنشيط مناطق النزاعات، مؤكدا على أنه يجب نزع السلاح من أيدى المواطنين وحصره بيد الأمن السودانى.

وأوضح البرهان أن المشكلة الاقتصادية تعيق تنفيذ الترتيبات الأمنية فى موعدها المحدد، مضيفا "متفقون على مثول البشير أمام الجنائية الدولية".

وألمح البرهان إلى أن وفد إسرائيلى زار السودان مرة واحدة، موضحا "لم نقدم مبادرة لزيارة إسرائيل".

واختتم رئيس مجلس السيادة السودانى، بوجود تعاون بشكل وثيق بين السودان وواشنطن أمنيا واستخباراتيا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تغير سياسة الإدارة السابقة.