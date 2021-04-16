موعد مباراة النصر والسد القادمة في دوري أبطال أسيا AFC والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عبر محرك البحث جوجل عن موعد مباراة النصر والسد، والذي يستضيف أحداثه استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أسيا، يدخل العالمي اللقاء بعد تعادل مخيب لآمال جماهيره وعشاقه، في الجولة الأولى أمام الوحدات، ومطالب بتحقيق فوز في مباراته أمام السد وإضافة ثلاث نقاط مهمين في مشواره القاري، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرازيلي للنصر مينيزيس، بالضغط من أول دقيقة على السد بغية تحقيق هدف مبكر يبعث الطمأنينة في نفوس لاعبيه، ويخفف من الضغط النفسي عند لاعبي النصر بعد التعادل في المباراة السابقة أمام الوحدات، وفي الجانب الآخر يدخل السد القطري المباراة بعد تعادل إيجابي في الجولة الأولى أمام فولاد الإيراني، مما يزيد من أهمية اللقاء لدى الفريقين الكبيرين ويزيد من أهمية نقاط المباراة الثلاث، وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” سوف نلقي الضوء على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والسد

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة يوم السبت الموافق 17 أبريل 2021، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينيتش.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لن تنقل مباريات دوري أبطال أسيا على أي قناة رياضية عربية معروفة، لعدم حصول أي من هذه القنوات على حقوق نقل مباريات البطولة، لكن سوف تنقل المباريات على القنوات التالية:

منصة GSA live.

spor Smart 2 HD.

Sport Ukraine.

ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “فهد العتيبي”.

المباراة النصر – السد البطولة دوري أبطال أسيا الموعد والتوقيت السبت 17 أبريل – الملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية القنوات الناقلة GSA live – Spor Smart 2 HD – Sport Ukraine

بطاقة مباراة النصر والسد