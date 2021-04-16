خطوات الاستعلام عن الرقم الضريبي 1442

الاستعلام عن الرقم الضريبي من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن الرقم الضريبي بشكل إلكتروني بخطوات سهلة وسريعة وتوفر الحكومة السعودية موقع إلكتروني لكي يستطيع الجميع الاستعلام عن الرقم الضريبي بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن الرقم الضريبي

الضرائب من الأمور التي تفرضها الدول على المؤسسات والأفراد بهدف تنمية الموارد الخاصة بها واستمرار القدرة في توفير الخدمات للمواطنين والمؤسسات فهي من أهم الموارد الخاصة بالدخل القومي وعندما يصبح الشخص مستحق لدفع الضرائب فيكون هناك رقم ضريبي خاص به ويمكنه من خلال هذا الرقم دفع الضرائب الخاصة بة والاستعلام عنها ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن الرقم الضريبي بشكل إلكتروني وفي خطوات سهلة وسريعة.

خطوات الاستعلام عن الرقم الضريبي

يمكن لكل فرد وكل منشأة ومؤسسة الاستعلام عن الرقم الضريبي بشكل أون لاين من خلال الهاتف المحمول أو الحاسوب من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويمكنك متابعة الخطوات الآتية لمعرفة طريقة الاستعلام بشكل صحيح:

قم بالتوجة الي موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال متصفح الويب.

من خلال متصفح الويب. قم بالنقر علي خيار الخدمات الالكترونية من خلال القائمة المتواجدة في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك قم بالضغط علي خيار ” التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

قم باختيار نوع البحث “السجل التجاري”.

بعد ذلك عليك إدخال رقم السجل التجاري.

قم بكتابة رمز التحقق. قم بالضغط علي ارسال.

يمكن لكل فرد وكل منشأة ومؤسسة الاستعلام عن الرقم الضريبي بشكل أون لاين من خلال الهاتف المحمول أو الحاسوب من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويمكنك متابعة الخطوات الآتية لمعرفة طريقة الاستعلام بشكل صحيح:

رابط الاستعلام عن الرقم الضريبي 1442

يمكن لجميع المواطنين والمستحقين لدفع الضرائب الاستعلام عن الرقم الضريبي بكل سهولة كما وضحنا لكم في هذا المقال من خلال الخطوات التي شرحت في الاعلي ويمكن للجميع الدخول على موقع الهيئة العامة للزكاة بسهولة من خلال متصفح الويب فهو يعمل دائما ويمكنك متابعة خطوات الشرح والاستعلام عن الرقم الضريبي في الوقت الذي تريده.