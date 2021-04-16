أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة القاضي عبدالله شرف البريهي

الوهباني يعزي بوفاة القاضي عبدالله شرف البريهي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عبدالله شرف عبدالغني البريهي، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة المجتمع والوطن..
وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لشقيقه الاستاذ عبدالودود شرف، ونجله فيصل وإخوانه وكافة آل البريهي في هذا المصاب..
وأشاد بمناقب الفقيد الذي تميز برجاحة العقل، وسعة العلم والأخلاق، وكان مثالاً للنقاء وسمو المقصد، وقضى حياته في العمل الوطني.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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