الرئاسى الليبى يرحب بقرار مجلس الأمن حول إجراء الانتخابات ديسمبر المقبل

وشدد المجلس على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فى ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأى آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.
وحث المجلس الرئاسى السلطات التشريعية فى البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة فى موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين فى خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسى.
وطلب المجلس من الحكومة العمل على تحسين الآداء الاقتصادى ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات فى موعدها.
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