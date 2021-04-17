مباراة الاهلى والزمالك فى القمة.. موعدها والتشكيل المتوقع وتردد القنوات الناقلة

مباراة الاهلى والزمالك فى القمة حيث تزايدت خلل الساعات الماضية طلبات البحث على محرك جوجل عن مباراة الأهلي مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021، موعد مباراة القمة وتشكيل فريق الأهلى والزمالك، وتردد القنوات الناقلة لها، ولذلك نعرض عليك كل هذة التفاصيل خلال السطور التالية.

فريق الزمالك يتصدر الدوري بعدد ٣٣ نقطة حصيلة مشاركته فى 14 مباراة، ويأتي ترتيب فريق الأهلى في المركز الرابع بحصيلة 27 نقطة جمعها من مشاركته 11 مباراة.

الزمالك يدخل لقاء القمة بحماسة وقوة عزيمة تحت شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعدما حزن وغضب جمهوره بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، ويريد الفريق الأبيض الأخذ بثأره من الهزيمة الأخيرة له من الفريق الأحمر في دورة أبطال أفريقيا السابقة، ولكى يستطيع الإستمرار في الصدارة فى جدول الدوري، لكي يبحث عن لقبه الـ ١٣.

موعد مباراة الأهلى والزمالك القمة في الدوري المصري

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، دائمًا وأبداً فى كل موسم كروى لها طابع خاص لجماهير كرة القدم سواء فى مصر أو الدول العربية، وقد تم تحديد موعد إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى القمة التى كانت مؤجلة من الجولة الرابعة ضمن الدوري المصري وذلك يوم الأحد الموافق ١٨ إبريل ٢٠٢١ على أرض إستاد القاهرة الدولي، وهذا الموعد يوافق بالتاريخ الهجري يوم 6 رمضان 1442، على أن تبدأ المباراة الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

تردد مباراة الاهلى والزمالك فى القمة حيث قامت قناة أون تايم سبورت بالحصول على حق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز بصفة حصرية، وستقوم بنقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز على قناتها.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة القمة الأهلي والزمالك

تردد الاهلى والزمالك القمة، حيث تعتبر قناة اون تايم سبورت، ضمن أهم القنوات الرياضية وأكثرها شهرة، والتى إنطلقت فى بدايه عملها وبثها تحت إسم “أون سبورت”، ثم بعد ذلك تم ضمها ودمجها مع شبكة قنوات ” تايم سبورت” وتم تغيير الإسم ليعبر عن عملية الدمج الجديدة تحت إسم “أون تايم سبورت”.

القمر الصناعي الناقل: النايل سات

جودة عرض الصورة: إتش دي

تردد القناة: 10853

معدل ترميز القناة: 27500.

إستقطاب: أفقي H

تشكيل الاهلي والزمالك فى القمة المتوقع

فريق الزمالك

الخطة | 4-2-3-1

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي

الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، شيكابالا، مروان حمدي

فريق الاهلى

الخطة | 4-2-3-1

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، أحمد بيكهام

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج

الهجوم: كهربا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، والتر بواليا