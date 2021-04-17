يبحث الكثيرين عن رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 بدورة الضباط لذلك تتصدر كل نتائج البحث بالمملكة. والتي تم طرحها للمؤهلات التعليمية المناسبة التي حددها وزارة الدفاع. حيث أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل بدورة الضباط للعام الدراسي 1442هـ-1443هـ.

شروط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت وزارة الدفاع عن دورة الضباط للحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع وفقًا لمجموعة من الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ولا يحمل جنسية أخرى

يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

لا يكون قد تم طرده من أحد الكليات العسكرية أو سبق التقدم بها وانسحب

ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام لكل التخصصات والأطباء عن 30 عام تخصصات الجراحة والأسنان مع بداية العام الدراسي.

يُشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية انتظام كلي ولا يقل التقدير الكلي عن جيد. ويكون قد أدى اختبارات القدرات العامة للقياس.

لا يقل طول المتقدم عن 165 سم ويكون الطول متناسق مع الوزن بناءً على الجدول الطبي.

ألا يكون متزوج من أجنبية

أن يكون حاصلًا على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لكل التخصصات الطبية والصحية.

يشترط أن يكون أنهى فترة الامتياز لكل التخصصات الطبية. واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي والتزكية الأمنية

ألا يكون مصابًا بمرض مزمن أو مرض معدي

عدم قبول أي كشف طبي إلا الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول الطلاب العسكرية وكذلك لجنة قبول الجامعيين. والنتائج تعد نهائية ولا يحق للمتقدم إعادة الكشف الطبي.

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة باللجنة المركزية للقبول التقديم ابتداءً من الأحد الموافق 20-9-1442 الموافق2-5-2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع مع التأكد من البيانات بشكل دقيق.

التأكد من وجود التخصصات المطلوبة من قبل وزارة الدفاع

لابد من قراءة الشروط جيدًا. وفي حالة فقط انطباق الشروط عليك يتم تعبئة نموذج الطلب للحصول على رقم التسجيل.

بعد تعبئة الطلب غير ملزم للجنة القبول. ويتم تسجيل البيانات بدقة بناءً على المعلومات الواردة في الهوية الوطنية

بحالة عدم اجتياز اختبار القياس اترك الحقل فارعًا

أن يحضر الطالب رقم التسجيل والهوية لدى مراجعة اللجنة.

تعليمات مهمة للقبول