أخبار اليمن : ابوشوارب في تهنئة لرئيس المؤتمر: نجدد العهد بالوقوف خلف قيادتكم

ابوشوارب في تهنئة لرئيس المؤتمر: نجدد العهد بالوقوف خلف قيادتكمتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية تهنئة من الشيخ حاشد أبوشوارب مستشار رئيس المؤتمر، بحلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها:

الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد :

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يطيب لنا أن نرفع إليكم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة العظيمة التي تأتي في ظل أوضاع صعبة ومُعقدة تمر بها بلادنا بشكل عام وحزبنا الرائد بشكل خاص والتي أثبتت فيها الأحداث والمواقف والمنعطفات حنكتكم وحكمتكم كقائد فذ وصمام أمان لضمان بقاء وإستمرار المؤتمر الشعبي العام كقوة تنظيمية وسياسية فاعلة على الأرض وفي هذه الظروف الفارقة والإستثنائية والتي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها.

كما أننا نجدد لكم العهد ونؤكد لقيادتكم الحكيمة ثقتنا الدائمة وولائنا المطلق لله ولتربة وطننا الغالي والأهداف والقيم الوطنية الأصيلة ومبادئ الميثاق الوطني ونهجه الوسطي المعتدل ثابتين عليها بهذا الصمود في نسقه المتقدم ونؤكد لكم بأننا سنكون عوناً لكم في كل الظروف وفي كل الأحوال وحتى الوصول بحزبنا إلى بر الأمان والمتمثل في المؤتمر العام الثامن وحين إنتخاب قيادة جديدة وشابة قادرة على القيادة وتحمل المسؤلية والنهوض بحزبنا للمعالي.

وفقكم الله في مهام أعمالكم في قيادة المؤتمر وبما يخدم رفع مستوى الأداء التنظيمي والإرتقاء به للأفضل ليتمكن من مواصلة مسيرة عطائه الوطني ودوره الريادي في خدمة اليمن وشعبها ودمتم ذُخراً للمؤتمر والوطن ودمتم بخير حال وشهر مبارك عليكم وكل عام وأنتم واليمن وشعبها بألف خير ومؤتمرنا الشعبي العام في تطور وتألق وازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانكم/كادر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

عنهم: الشيخ/ حاشد أبوشوارب

مستشار رئيس المؤتمر

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

صنعاء 2021/4/16م