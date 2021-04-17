البرازيل تسجل أكثر من 85 ألف إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85.774، مقابل 73.174 فى بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالى إلى 13.832.455 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3.305 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3.560 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 368.749 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.