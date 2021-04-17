نائبة بايدن بعد قتل 8 موظفين بإنديانا فى هجوم مسلح: العنف يجب أن ينتهى

أضافت هاريس، أن الرئيس جو بايدن، سيدلى بتصريحات حول إطلاق النار فى وقت لاحق من اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار عشوائى داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس فى ولاية إنديانا الأمريكية.
وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جينى كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلى.
وأضاف كوك أنه عندما وصل الضباط، كان هناك إطلاق نار نشط، مؤكدا على أن مطلق النار المزعوم "انتحر".
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