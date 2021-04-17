سبب انفعال مدرب القادسية على حكم الراية ورسالة المدرب للحكم

أظهرت الكاميرات الناقلة لفعاليات مباراة القادسية والرائد انفعال مدرب القادسية التونسي “يوسف المناعي” على حكم الراية حيث ذهب المناعي لإلقاء التحية على الحكم الأساسي “ماجد الشمراني” والحكم المساعد، ولكنه تجاهل حكم الراية عن قصد ولم يلقي عليه التحية مع الإشارة له بيده بأنه لا يستحق التحية، وقام المدرب التونسي بتوجيه الاعتراضات له والتلفظ بعبارات بشكل عنيف، ليقوم الشمراني بإشهار البطاقة الصفراء على الفور في وجه مدرب القادسية ليغادر بعدها أرضية الملعب، وكانت المباراة قد شهدت طرد للاعب القادسية الكولومبي “دانيلو اسبريا” في الدقيقة 67 من عمر اللقاء بعد تدخل متهور على قدم لاعب الرائد ليشهر الحكم له بطاقة صفراء ثانية ثم البطاقة الحمراء.

انفعال مدرب القادسية وتصريحاته بعد مباراة الرائد

وجه يوسف المناعي في بداية المقابلة الصحفية بعد نهاية المباراة التهنئة لفريق الرائد على حصد الثلاث نقاط مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه الفريق، ولكنه في نفس الوقت أكد على أن فريقه بذل مجهود رائع في المباراة وأضاع أكثر من فرصة.

وتطرق المناعي للحديث عن التحكيم قائلا: “هناك علامة استفهام كبيرة على التحكيم.. نحن ندعم دائما الحكم السعودي ونشجعه، ولكن في مباراة اليوم كان هناك كروت في غير محلها، والتغاضي عن احتساب مخالفات مع احتساب مخالفات لصالح الفريق المنافس، بالتالي هناك علامة استفهام كبيرة”، وأضاف المناعي: “الحكم له تأثير كبير في المباراة حيث إذا كان هناك حكم جيد ولعبنا أمام برشلونة فسوف نفوز عليهم”.

سبب انفعال مدرب القادسية على حكم الراية

وكشف مدرب القادسية سبب انفعاله وغضبه على حكم الراية بعد نهاية أحداث المباراة قائلاً: “عندما كنا نتحدث مع حكم الراية [عن الحالات التحكيمية] بكل احترام، كان ينظر إلينا نظرة احتقار وإهانة” ووجه المناعي رسالة لحكم الراية بعدم التكبر والاستهانة بالناس، لأنه حكم راية محترف وليس من الجماهير، فلا ينبغي له الاستهانة بالأشخاص عند الاحتجاج على القرارت حيث يمكنه إشهار البطاقات وفق القانون.

وكشف المناعي ما قاله لحكم الراية عقب نهاية المباراة موضحاً: “قلت له يجب أن تتعاملوا مع الناس بكل احترام واحترافية وأخلاق، فالتحكيم لا يعطيك سلطة التعامل مع الناس باحتقار أو تتجاوز حدودك… فنحن نعلم اللاعبين احترام الخصم والحكم، ولكن لا نسمح بأن يقلل حكم الراية منا، فأنت حكم محترف في منظومة احترافية، ويمكنك التصرف كما تشاء في إطار القانون”.

وشهدت لقطة انفعال مدرب القادسية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات لاذعة من قبل المحللين والنقاد عبر برنامج الديوانية على قنوات السعودية الرياضية حيث رفض الصحفي “مساعد العبدلي” ما بدر عن المدرب يوسف المناعي تجاه حكم الراية معللاً ذلك بأن المناعي مُصر بأن الحكم لم يحترمه، وكذلك أيضاً هو لم يحترمه عندما تجاهله قاصداً ولم يلق عليه السلام مثلما فعل مع الحكمين الآخرين.

وشهدت مباراة الرائد والقادسية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي أحداث دراماتيكية ساخنة مع اقتراب نهايتها حيث كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن رفض الهداف المغربي كريم البركاوي التعادل وأحرز هدف قاتل في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 96.

واستطاع البركاوي بهدفه القاتل خطف ثلاث نقاط لصالح فريقه الرائد من ملعب الأمير سعود بن جلوي “معقل القادسية” ليرتقي الرائد بقيادة “بيسنيك هاسي” للمركز السادس برصيد 35 نقطة بينما تجمد رصيد القادسية بقيادة “يوسف المناعي” عند النقطة 34 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.