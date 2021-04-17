“الإشعار الأكاديمي” نتائج نظام نور بدون رقم سري 1442 المرحلة الابتدائية وموعد انتهاء الاختبارات النهائية

نتائج نظام نور بدون رقم سري التي يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة عبر الرابط المركزي لنتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية، حيث انطلق ماراثون الاختبارات النهائية في الأول من رمضان للمرحلة الابتدائية وينتهي خلال أيام قليلة، على أن يبدا البحث الإلكتروني عن مواعيد الإعلان عن النتائج قبل أن تنطلق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية على رابط منصة مدرستي الإلكترونية للمشتركين في برنامج مايكروسوفت تيمز.

موقع وزارة التربية والتعليم

موقع نظام نور المركزي noor.moe.gov.sa

هو الموقع التعليمي الاشمل الذي عليه تتم كل العمليات التي تخص العملية التعليمية لكل من الطالب وولي الأمر والإداري والمعلم كالتالي:

يقوم ولي الأمر بعمل حساب ولي الأمر لتسجيل الطلاب في المراحل التعليمية الأولى (رياض الأطفال – المرحلة الابتدائية).

يتم عمل حساب الطالب لمتابعة منصة مدرستي التعليمية ونتائج الاختبارات الشهرية والنهائية.

لابد من الاشتراك في مايكروسوفت تيمز للتمكن من دخول الاختبارات النهائية.

يقوم المعلم بعمل حساب خاص به لمتابعة منصة مدرستي وتنزيل نتائج الطلاب على رابط نور المركزي.

يتم استخدام حساب المعلم للاستعلام عن الرواتب والترقيات والتقديم والاستعلام عن نتائج التنقلات الخارجية.

يكون للإداري ومدير المدرسة أيضا حسابا على النظام التعليمي.

الاستعلام عن نتائج نظام نور بدون رقم سري

يقوم الطالب بالتسجيل في الموقع برقم الهوية ورمز التحقق والرقم السري، حيث يضمن الرقم السري سرية البيانات والمعلومات والنتائج، بينما يمكن للطالب استخراج النتائج بدون رقم سري من الرابط المركزي، ويكون الاستعلام عن النتائج بالخطوات التالية: