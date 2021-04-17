أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد البابلي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد البابليبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد احمد البابلي عضو اللجنة الدائمة، واحد وجهاء مدينة رداع، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد علي محمد البابلي وإخوانه وآل البابلي وكافة المشائخ والوجهاء بمدينة رداع بمحافظة البيضاء في هذا المصاب.. مشيداً بمناقب الشيخ محمد البابلي وأدواره الوطنية والاجتماعية وأعماله الخيرة ودماثة خلقه وسعيه بالخير بين الناس والتي أكسبته حب وتقدير واحترام الآخرين.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.