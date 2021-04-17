عاجل .. إحياء ليبيا : عارف النايض يترشح للانتخابات الرئاسية

وقال البيان: "إنه إلحاقا بمذكّرتنا المرسلة إلى الأمم المتّحدة وعدّة عواصم بتاريخ 14 نوفمبر 2020، وما سبقها من مراسلات، نشكر مجلس الأمن الدولى على الاستجابة لما جاء فيها، وهى عينها مطالب الشعب الليبى بحسب استطلاعات الرأى العديدة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية فى موعدها فى 24 ديسمبر 2021، كما يدعم التّكتّل جميع بنود القرارين الأمميّين الملزمين المذكورين، قرار 2570 و قرار 2571 لسنة 2021، الَّذينِ صدرا البارحة".
أضاف البيان: "سيُطلق تكتّل إحياء ليبيا، حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسى الدكتور عارف على النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون فى رؤيتنا الجامعة لليبيا "رؤية إحياء ليبيا".
وتابع البيان: "سنُباشر، إن شاء الله، فى فتح فروع التّكتّل فى أرجاء البلاد فى أقرب وقت، لإقامة الدّورات التّدريبيّة والمناشط الشّبابيّة"، وذلك بعد عيد الفطر المبارك".
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