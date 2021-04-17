المنصة الوطنية للتبرعات 1442 خطوات المشاركة في منصة تبرع ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري

المنصة الوطنية للتبرعات ومنصة احسان هما ما يشغلان بال المملكة العربية السعودية الان، فتعتبر المنصة الوطنية للتبرعات بالسعودية من اشهر الكيانات اللا ربحية التي تسعي بكل امانة وكفاءة إلي ايصال المتبرع بالمحتاج بكافة مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك إلكترونيا عن طريق الانترنت، وتطمح المنصة الوطنية للتبرعات تحت مسمي “تبرع” أن تكون نموذج فريد للتعزيز علي المشاركة التفاعلية والتكافل الاجتماعي في السعودية.

المنصة الوطنية للتبرعات

تم اطلاق المنصة الوطنية للتبرعات في 20 مايو 2020 من قبل احمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية، وقد حصلت منصة تبرع علي كافة التراخيص اللازمة من الوزارات بالمملكة العربية السعودية لتكون منصة تؤتمن علي المتبرعين والمحتاجين.

تقوم منصة تبرع بتحديد اوجه صرف التبرعات الصادرة من المتبرعين كافة وتوجيهها إلي المستحقين حسب درجة الاحتياج، والجدير بالذكر أن منصة تبرع يتم البحث عنها بشكل مكثف ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري والتي تم اطلاقها تحت مسمي حملة احسان.

منصة تبرع

الدخول علي رابط المنصة الوطنية للتبرعات منصة تبرع قم بتصفح فرص التبرع التي تقوم منصة تبرع بتقديمها قم بتحديد المبلغ الذي تريد أن تتبرع به قم باختيار واحدة من وسائل الدفع المتوفرة علي الموقع

خطوات المشاركة في منصة تبرع

تابعونا للمزيد حول حملة احسان وأيضا الحملة الوطنية للعمل الخيري حيث نعرض لكم أهم الاخبار مباشرة من مصادرها الرسمية، كما يمكنكم التعرف علي ما هي منصة احسان وكيفية التسجيل في منصة احسان ضمن حملة التبرعات بالمملكة العربية السعودية التي بادر ولي العهد بها، وهذا من خلال موقعنا المميز ثقفني.