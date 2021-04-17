طريقة التبرع في منصة إحسان والتسجيل من الحملة الوطنية للعمل الخيري

طريقة التبرع في منصة إحسان الخيرية والتسجيل في إحسان بعد إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري، من الراغبين في المساهمة بمد العون للفئات المحتاجة، من داخل وخارج المملكة، فتتسم المنصة بأنها تتمتع بالأمان والموثقية، وتم بناؤها على أساس قوي باستخدام تقنيات حديثة، تزيد من الموثوقة في تعاملاتها، ومنها سيتم التفريج عن المحتاجين ومن ضاقت بهم سبل العيش، عن طريق دعمهم ومساعدتهم على التغلب على تلك الظروف، وتقديم لهم الهدايا، أو المساعدات المادية والتبرعات، عبر منظومة تشرف عليها عدة جهات سعودية، بجانب الجهة الرسمية التي أطلقت المنصة وهي هيئة البيانات الذكاء الاصطناعي سدايا، كما أنها منصة غير ربحية، وتعمل على جمع التبرعات وتوجيه المتبرعين لمن يحتاج المساعدة فقط.

رابط التسجيل في منصة إحسان

كي نتعرف على منصة إحسان بشكل دقيق، يجب بدايةً زيارة رابط التسجيل في إحسان الإلكتروني، وتلك الخطوة ستعتمد على رقم الجوال السعودي، فسواء كنت مواطن أو مقيم، يمكن التسجيل في المنصة، في خطوات بسيطة، وغير مطلوب من أي مستخدم تقديم بيانات أو رفع لأي وثائق، كل ما عليم الدخول على موقع إحسان، واختيار التسجيل وطلب فتح الحساب الحديد.

دخول منصة إحسان.

طلب تسجيل مستخدم جديد.

سجل الاسم والبريد الإلكتروني وكود التحقق.

طريقة التبرع في منصة إحسان

إن كنت قد انتهيت من فتح الحساب، أو إن لم يكن لديك رغبة في التسجيل، فسيكون بإمكانك استعراض الخدمات التي تقدمها المنصة، كما يمكنك التبرع في حالات منصة إحسان، وإرسال الهدايا للمستحقين، أو حساب زكاتك واستخدمها في الأماكن الأكثر احتياجاً، كما يمكن من المنصة المشاركة في سداد الديون المتعثرة للسجناء، من خدمة فرجت التي تتبع وزارة الداخلية.

تسجيل حساب في منصة إحسان، سيوفر للمستخدم تقارير حول التبرعات وحالتها، وبالتالي المتابعة والتعرف بشكل مستمر على طبيعة التعامل، كما يوحد إمكانية للتبرع السريع، والخطوات التي يمكن للمتبرعين اتباعها.