رابط الاستعلام عن نظام نور برقم الهوية الوطنية 1442 بالمملكة نتائج الطلاب

نظام نور أصبح استخدام الرقمنة والاعتماد على تكنولوحيا الاتصالات أمرًا ضروريًا والزاميًا في تلك الآونة بعد اجتياح فيروس كورونا وضربه لأغلب البلاد في كافة أنحاء العالم، وبات استخدام الرقمنة أمرًا لا يعد من الرفاهية حيث هو احتياج أساسي وضرورى، وتعني الرقمنة تقديم الخدمات إلكترونيًا عبر مواقع متصلة بشبكات الإنترنت دون حاجة لانتقال للمصالح والمؤسسات الحكومية دون حاجة الأعمال مع شخص آخر موظف أو غيره، وفي ظل أزمة كورونا أصبح أمام حكومات الدول الاعتماد على الرقمنة بشكل أساسي في تقديم كافة الخدمات وبشكل خاص إتمام الدراسة والقيام بعملية التعليم عن بعد، وذلك حظر التجمعات والاختلاط بين الطلاب الأمر الذي قد يتسبب في ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهذا هو الحال في المملكة العربية السعودية حيث مساعدتها الطفرة التكنولوجية الهائلة والبنية التحتية في الاتصالات في الاعتماد عليها في تقديم الخدمات التعليمية وإتمام العام الدراسي عن بعد بعدما قررت غلق المدارس وتعليق العمل بها كإجراء احترازي وراحت لإنشاء وتدشين مجموعة من المنصات والمواقع التعليمية لتكون همزة الوصل بينها وبين الطلاب في تبسيط وشرح وإتمام العام الدراسي وإجراء الاختبارات ومن أهمها انتشارا بين الطلاب منصة نون التعليمية.

التسجيل عبر نظام نور

تقدم منصة نور التعليمية مجموعة من الخدمات لطلاب وطلبة جميع الصفوف المقيدين بكافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ويمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة والحصول عليها دون قيد أو شرط وبشكل مجاني خال تسجيل دخول الفرد على المنصة ويمكنهم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: