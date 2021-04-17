تعرف على تردد قناة ميكي للأطفال الجديد على القمر الصناعي Nile Sat

قناة ميكي للأطفال ،دائمًا تفضل الأطفال الأفلام الكرتونية، والصور المتحركة، وصوت الأطفال النقي، والذي يقدم كل هؤلاء بعض القنوات الفضائية، ولكن قناة ميكي للأطفال انفردت لتقديم محتوى مختلف تابع للأطفال، من أفلام ومسلسلات كرتونية، وبرامج تعليمية، وترفيهية للصغار، ففي الغالب يبحث الوالدين على القنوات التي تقدم محتوى هادف وثقافي لأطفالهم، وتعمل القناة المخصصة للأطفال أيضًا على نشر مبادئ وأسس تربوية وأخلاقية، والآن سوف نقوم بتقديم ترددها الجديد اليكم عبر الآتي:

يمكن الآن لجميع المشاهدين من تنزيل تردد القناة الجديدة للأطفال، لمشاهدة أهم الأفلام والمسلسلات الكرتونية، وبرامج الصغار الترفيهية الثقافية، كما تقدم القناة أيضا للأطفال برامج تقدم محتوى تعليمي مثل: معرفة الأرقام والحروف، والأناشيد والأغاني الدينية، التي تعمل على تطوير مهارات الأطفال في عقلهم ومعرفته، وإنشاء قصص صحيحة والذي جعل هذه القناة من إحدي القنوات الموجودة في القمة، من حيث انها قناة شاملة تعليميًا، ودينيًا، أو ترفيهيًا للأطفال، وتبحث الأسرة عن أحدث ترددها بشغف .

من أن قدمت قناة ميكي للأطفال نظامها الشامل التعليمي والترفيهي والديني للصغار، حاز على إعجاب العديد من المشاهدين، وذلك من أجل مشاهدة أفلام ومسلسلات الكرتون، والبرامج المتنوعة والأناشيد الدينية، ويمكنكم تنزيل تردد قناة ميكي كيدز للأطفال الجديدة عبر الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11528.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

معدل الترميز: 27500.

ومن الممكن تنزيل القناة عبر تردد ثاني وهو: