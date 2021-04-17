دخول مباشر منصة منظرة التعليمية eportal moe gov om رابط بوابة التعليم الرئيسية edugate، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي الفيروس المستجد فقد أطلقت وزارة التربية و التعليم بسلطنة عمان منصة المنظرة لتيسير عملية سير المنظومة التعليمية عن بعد و ذلك للحفاظ على عدم تفشي الفيروس بين المواطنين و منعاً للاختلاط، وتعتبر منصة المنظر منصة تعليمية تقدم الكثير من الخدمات للطلاب و المعلمين، و قد أصدرت وزارة التربية والتعليم بعمان رابط تسجيل دخول الطلاب بالمنصة حرصاً من الوزارة على متابعة طلابها لدروسهم و الحصول على المنهج التعليمي متكامل و ذلك تطبيقاً للتعليم عن بُعد.

منصة المنظرة التعليمية

هي منصة رقمية أطلقتها وزارة التربية و التعليم بالعام الماضي بظل ظروف جائحة كورونا و ذلك لاهتمام الدولة بصحة مواطنيها و الحفاظ عليهم من العدوى المنتشرة.

وتصدر البحث عن منصة المنظرة الصفحة الأولى لجوجل لمعرفة كيفية تسجيل الدخول لمنصة منظرة التعليمية ومعرفة الخدمات التي تقدمها تلك المنصة التعليمية، وقدمت المنصة لطلابها الفيديوهات التعليمية التي تشرح المواضيع الدراسية لكل صف و أداء جميع الامتحانات الشهرية و امتحانات الفصل الأول إلكترونيا و كذلك وفرت لهم استخراج نتيجة الاختبارات عن بُعد

ما هي الخدمات التي تقدمها منصة منظرة التعليمية

توفر المنصة شرح للدروس التعليمية للطلاب و أداء الاختبازات إلكترونياً. توفر لكل من الطالب و المعلم و أولياء الأمور التواصل عن بُعد. إمكانية مناقشة مسئولي الوزارة بخصوص المناهج الدراسية. تتيح للطالب الالتحاق بالامتحانات و تأديتها إلكترونياً. و توفر أيضاً نتائج الامتحانات.

الضغط على رابط الدخول لمنصة منظرة التعليمية ثم إدخال الرقم القومى للطالب و إدخال رمز التحقق. إدخال تاريخ ميلاد الطالب. الضغط على تسجيل الدخول، و سيتم نقله للصفحة التالية.

كيفية تسجيل دخول منصة المنظرة التعليميةاختبارات منصة المنظرة

و انطلقت امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي و كان الاهتمام الأول للمنصة هو الصفوف من الأول حتى الرابع أي مرحلة التأسيس، وأتاحت فرصة لتواصل الطلاب مع معلميهم عن بعد لشرح الدروس التعليمية وأداء الاختبازات إلكترونيا للحفاظ على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى الفيروس المستجد.