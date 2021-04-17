الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي والخطوات اللازمة للاستعلام باستخدام الرقم الخاص بالإقامة، باعتبارها من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقوم منصة أبشر بتقديمها لكي تعطي للمقيمين داخل المملكة صورة سهلة لمعرفة صلاحية التأشيرات المرتبطة بهم.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي أبشر

قامت وزارة الداخلية السعودية بإتاحة الفرصة لجميع الوافدين إلى أراضيها بخدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من خلال زيارة منصة أبشر، وحتى تستطيع التعرف على المزيد تابع ما يلي:

يكون الهدف الأساسي من توفير هذه الخدمة هو تقديم المساعدة لجميع الوافدين على استخراج التأشيرة الخاصة بهم والتعرف على الموعد المرتبط بخروجهم بطريقة نهائية.

يتم تحديد التاريخ الخاص بهذا الموعد حتى لا يتعرض الوافد إلى الوقوع في العديد من المخالفات القانونية.

تستطيع الاستعلام عن هذه الخدمة من خلال القيام بمجموعة من الخطوات ومن بينها ما يلي:

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

قامت منصة أبشر بتخصيص رابط يمكن من خلاله التعرف على تأشيرة الخروج ومعرفة التاريخ الخاص بها والموعد الذي يمكن من خلاله الخروج من المملكة، وإذا كنت مهتم بالتعرف على هذا الرابط فيمكنك الدخول عليه والاستفادة بجميع الخدمات الموجودة فيه من خلال منصة أبشر

بعد ذلك التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

يتم بعدها اختيار الخدمات المتعلقة بالأفراد.

قم بالانتقال بعد ذلك إلى الخدمات الخاصة بالجوازات.

بعدها قم بالنقر على التأشيرات.

عند القيام بذلك سوف يتم الانتقال بطريقة مباشرة إلى الصفحة الرسمية حتى يتم كتابة الاسم الخاص بك والذي يوجد في جواز السفر لديك.

يتم بعدها كتابة الرقم الخاص بالإقامة في المكان المخصص له.

تحتاج أيضاً إلى كتابة رقم جواز سفرك.

لابد من التأكد جيداً من جميع البيانات التي قمت بكتابتها.

أخيراً عند الانتهاء من جميع هذه الخطوات السابقة سوف يتم عرض جميع التفاصيل التي تتعلق بالموعد النهائي للخروج من المملكة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق موقع مقيم

بعد أن تعرفنا على الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق منصة أبشر هناك طريقة أخرى من خلال زيارة موقع مقيم الذي يتيح فرصة أيضاً للاستعلام عن هذه الخدمة، بمجموعة من الخطوات ومنها ما يلي:

الدخول للموقع بوابة مقيم

بعد ذلك التحقق من التأشيرات.

إدخال البيانات المتعلقة بهذه الخدمة.

لابد من كتابة الرقم المرتبط بالتأشيرة في المكان المخصص له.

كتابة جميع البيانات التي سوف تظهر أمامك، منها على سبيل المثال تاريخ الميلاد بالإضافة إلى رقم الإقامة الخاص بك.

يتم بعد ذلك النقر على “عرض”.

بمجرد النقر عليها سوف تظهر جميع البيانات المرتبطة بتأشيرة الخروج التي قمت بالتقديم عليها من خلال الخطوات السابق ذكرها.

التعليمات اللازمة للاستمتاع بخدمة استخراج تأشيرة خروج نهائي

ذكرنا في السابق طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي ولكن ينبغي التعرف على التعليمات المرتبطة بها حتى يمكن استخراج التأشيرة الخاصة بالخروج دون حدوث أي مشاكل، وبالتالي يجب عليك معرفة مجموعة من التعليمات منها ما يلي:

تأكد جيداً من عدم وجود أي مخالفات خاصة بالمرور، وإذا حدث ووجدت بعض المخالفات عليك تسديد الغرامة التي تستحقها.

ينبغي أن يكون لديك الطلب المرتبط بتأشيرة الخروج من المملكة.

يجب كتابة الطلب الذي يوجد فيه البيانات المتعلقة بك، بالإضافة إلى التأكد جيداً من التطابق الجيد لها مع كافة البيانات الموجودة في جواز السفر.

يجب عليك أن تكون حاضراً مع صاحب العمل بالإضافة إلى التأكد من صلاحية سريان الإقامة الخاصة بك وعدم انتهائها.

تسجيل البصمة المتعلقة بالشخص المستفيد.

بعد الالتزام بجميع ما سبق سوف يتم إصدار التأشيرة التي يوجد فيها الصلاحية والتي تصل إلى شهرين.

كيف يمكن طباعة تأشيرة خروج نهائي؟

هل ترغب في طباعة تأشيرة خروج نهائي؟ إذا كانت إجابتك نعم فلا بد في هذا الوقت التعرف على بعض التعليمات ومنها ما يلي: