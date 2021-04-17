إنفوجراف.. مواقف وطنية لعارف النايض مرشح إحياء ليبيا للانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - ويعتبر عارف النايض صاحب مواقف وطنية مشهودة، إذ قال فى تصريحات سابقة له إن نجاح الجيش الوطنى فى شتى أراضى ليبيا كان مذهلا، مشيرا إلى أن بناء المؤسسات هو السبيل الأقوم لبناء الدولة الليبية.

وأكد النايض، أن استئناف تصدير النفط الليبى أولى خطوات بناء الدولة، كما شكر الأمم المتحدة على تيسير اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأوضح عارف النايض، أن مبادرة القاهرة صنعت إطارا أمنيا إستراتيجيا لليبيا، كما دعا كل الدول للتضامن مع موقف مصر المشرف من ليبيا.

يذكر أن تكتل إحياء ليبيا، أصدر بيانا بشأن إصدار قرارين ملزمين من مجلس الأمن داعمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر 2021، وبشأن ترشح رئيس وأعضاء تكتل إحياء ليبيا فيها.

وأشار البيان إلى أن التكتل سيطلق حملاته للانتخابات الرئاسية بمرشحه الرئاسى الدكتور عارف على النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانية، بمرشحات ومرشحين من شابات وشباب ليبيا، الذين يشتركون جميعا فى رؤية إحياء ليبيا.