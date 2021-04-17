Sadaya رابط تسجيل منصة إحسان الخيرية “تسجيل جديد” وموعد إيداع المكرمة الملكية لرمضان

رابط تسجيل منصة إحسان الخيرية التي يتهافت عليها مئات الآلاف من المواطنين السعوديين من إطلاقها، وبدأ البحث يتزايد عنها في شهر رمضان خاصة بعد إيداع جلالة الملك فيها 20 مليون ريال والسيد ولي العهد 10 ملايين ريال لتقوم بتسديد ديون المواطن الفقير في الشهر الكريم والمساعدة على الصعوبات المعيشية، وتتطلب المنصة ان يقوم المستخدم بعمل تسجيل جديد فيها ليتم إدراجه ضمن المستفيدين منها.

العطيات الملكية لخادم الحرمين الشريفين

منصة إحساب الخيرية للهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي سدايا

حيث قامت الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي المسماة ب سدايا على أطلاق تلك المنصة الخيرية الغير ربحية والتي تهدف إلى تعظيم العمل التكافلي بين أفراد المجتمع وتعظيم الاستفادة من العمل الخيري لجميع فقراء الوطن، وتعمل باستقبال طلبات المواطن والتسجيل فيها ومن ثم يبدأ تقييم حاجة الفرد ومدى الاستفادة من المنصة تمهيدا لشموله ضمن المستفيدين.

تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي، وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري وغير الربحي.

تبدأ الخطوات بالدخول المباشر على منصة إحساب تسجيل جديد. يقوم المستخدم بكتابة الاسم. ثم يبدا بكتابة البريد الإلكتروني الخاص. ثم يقوم بكتابة رقم الجوال. ويقوم بكتابة رمز التحقق. يبدا تسجيل جديد. يبدأ استقبال رقم على الهاتف الجوال. يقوم بتفعيل الحساب بالرقم الذي وصل إليه.

تسجيل تبرعات إحسان بعد أن قامت المنصة باستقبال تبرعات خادم الحرمين والسيد ولي العهد يتم فتح باب لأهل الخير للتبرع عبر (ابل بي، بطاقات ماستر كارد، بطاقة مدي، بالإضافة إلي بطاقات ماستر كارد) حيث تعتبر من أبواب الصدقة والذكاة ليقوم بتحديد المستفيدين منها فيما بعد، ويبدأ بالخطوات التالية: تبدأ بالدخول على رابط المنصة الوطنية للعمل الخيري يقوم المستخدم بتسجيل المبلغ المراد التبرع به. يتم تسجيل البيانات الخاصة (الاسم – رقم الهوية – رمز cvv). يتم اختيار أيقونة “تبرع الآن”. هل تم إيداع المكرمة الملكية هل تم إيداع المكرمة الملكية

خطوات ورابط تسجيل منصة إحسان

سؤال راود الكثيرين وخاصة بعد الغعلان عن إيداع المكرمة الملكية مع راتب الضمان الاجتماعي في الأةل من رمضان، بينما انتظر مستفيدي الضمان صرف المكرمة الملكية ولكن لم يتم صرفها، ويتساءل الكثيرين عن موعد صرفها، ويتوقع صرفها في نهاية رمضان مع اقتراب موعد العيد بواقع 1000 ريال لرب الأسرة و500 ريال للتابعين بحد أقصى 3000 ريال.

يتم الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية من الخدمات الإلكترونية. يقوم بكتابة اسم المستفيد ورمز التحقق. كما يمكن التسجيل في رابط وزارة التنمية الاجتماعية للاستعلام. يتم الدخول على أيقونة الاستعلام عن حالة الضمان. كما يمكن الاتصال على رقم 8001222777 واتباع الخطوات المطلوبة في الخدمة الصوتية للوزارة

للاستعلام عن إيداع المكرمة الملكية