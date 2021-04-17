فيديو.. عربة تجرها الخيول ترافق الأمير فيليب لمثواه الأخير

كشفت العائلة الملكية البريطانية عن العربة التي سترافق نعش الأمير فيليب، والتي صممها الراحل بنفسه.

ومن المقرر أن تقام جنازة الأمير فيليب، السبت، في قلعة وندسور، بحضور 30 شخصا فقط بسبب قيود فيروس كورونا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وسيكون للعسكريين دور كبير في تكريم الراحل رغم الحد من عدد الحضور، علما أن الأمير خدم 12 عاما في البحرية الملكية، وحافظ على علاقات وثيقة مع القوات المسلحة طوال حياته.

ويخطط أفراد من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والجيش البريطاني للمشاركة في موكب الجنازة.

وسينقل نعش فيليب إلى كنيسة سانت جورج على سيارة "لاند روفر" مكيفة صممها الأمير الراحل بنفسه.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد استخدم الأمير فيليب العربة للتنقل حول وندسور، والعقارات الملكية الأخرى.

ويجر مهران من سلالة نادرة، ولدا في العام 2008، العربة التي صممها الأمير قبل 8 سنوات.

وتتسع العربة لأربعة أشخاص، مع إمكانية جرها من قبل 8 خيول، وقد زوّدت بمقاعد جلدية فاخرة، بالإضافة إلى ساعة في المقدمة، قدمها فرسان الملكة الأيرلندية الملكية للأمير الراحل في 25 أكتوبر 1978.