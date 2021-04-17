نتائج الأمن العام والقبول المدني Absher الاستخراج عبر منصة أبشر الإلكترونية

نتائج الأمن العام والقبول المدني عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك بعد انتهاء فترة التقديم التي بدأت في 16 مارس الماضي عبر الإدارة العامة للقبول المركزي والتي تطلبت عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المتقدمين للحصول على وظائف الأمن العام، وقد تم إتاحة رابط الاستعلام عنها إلكترونيا عد الإعلان عن النتائج النهائية لقبول المواطنين على أن يقوم كل مقبول بالجهيز للمقابلة واستلام العمل.

الإدارة العامة للقبول المركزي

نتائج الأمن العام والقبول المدني

بدأ التقديم عبر منصة أبشر للوظائف في وظائف جديدة للأمن العام ووظائف القبول المدني وأيضا الوظائف العسكرية في الفترة الماضية وبدأت الطلبات تتكاثر على المنصة للحصول على الوظائف وأيضا للتعرف على اشتراطات العمل في الخدمة المدنية ، وبدا البحث يتزايد من جديد بعد الإعلان عن القبول النهائي من الإدارة العامة للقبول المركزي ومعرفة أسماء المقبولين، والذين يجب أن يقوموا بالتوجه إلى مقر الهيئة العامة بالمتطلبات اللازمة لتسلم العمل.

تبدا الخطوات بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية. يتم تحديد خيار (الافراد). يقوم المستخدم بتحديد الوظائف المتاحة (الأمن العام). يتم كتابة البيانات المطلوبة منها بالترتيب ثم اختيار (التالي). تظهر نتائج القبول أو الرفض عبر المنصة.

استخراج نتائج منصة أبشرمتطلبات استلام وظائف الأمن العام والقبول المدني

يجب على المقبولين في وظائف المديرية أن يقوموا بإحضار عدد من الأشياء، حيث لا يتم بول الطالب أو إدخاله في حال لم يقم بإحضارها: