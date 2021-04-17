حساب المواطن يستقبل طلبات الإعتراض على الدفعة 41 لشهر ابريل 2021 ، أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء استقباله طلبات الإعتراض على الدفعة 41 والتي قد تم صرفها في شهر ابريل الجاري 2021، وللتيسير على المواطنين فإنه سيتم استقبال الاعتراضات من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط www.ca.gov.sa وقد أوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتم السماح بتقديم شكاوي المواطنين على نتائج الأهلية من بداية يوم عرض الأهلية وحتى مرور ثلاثة أشهر على نتائج الدفعة.

تفاصيل الدفعة الجديدة للدعم رقم 41 لشهر ابريل 2021

أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة للدعم 41 لشهر ابريل الجاري 2021، وقد بلغت قيمة مبلغ الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم 1.9 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة 41 و الذين استوفوا جميع شروط الاستحقاق حوالي 10.4 مليون مستفيد وتابع، وقد بلغ إجمالي التعويضات التي قد تم دفعها بأثر رجعي للدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال سعودي، وبالتالي يكون إجمالي مبلغ الدعم منذ انطلاق برنامج حساب المواطن حوالي 94 مليار ريال سعودي منهم حوالي 704 مليون ريال سعودي تعويضات عن دفعات سابقة قد أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن نسبة المواطنين المستفيدين الذين تحصّلوا على الدعم في الدفعة 41 بلغت حوالي 76% ، وبعد حصر عدد أرباب الأسر لهذه الدفعة فإنه قد بلغ حوالي 2 مليون رب أسرة وحوالي 8.2 مليون تابع، ليصبح متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1052 ريال سعودي، وبلغ عدد المستقلين المستفيدين المستوفين لشروط الاستحقاق حوالي 168 الف مستفيد، ويمثلو نسبة 8 % من إجمالي عدد المستفيدين، وقد بلغت نسبة أرباب الأسر حوالي 92% بينما ربات الأسر حوالي 8% من إجمالي عدد المستفيدين، كما بلغت نسبة الأناث المستقلات حوالي 43% ونسبة الذكور المستقلين حوالي 57% من إجمالي عدد المستفيدين.