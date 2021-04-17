التقديم الآن تمويل العمل الحر ب150000 ألف بالتقسيط المرن بلا فوائد لدى بنك التنمية

التقديم الآن على منتج نفاذ للعمل الحر أصبح متاح عبر الموقع الإلكتروني في المملكة ويمكن الحصول على مبلغ 150 ألف ريال سعودي بالتقسيط المرن لمدة 60 شهراً بدون فوائد على مبلغ التمويل بشرط أن يكون اختيار العميل المتقدم من العاطلين أو الموظفين السعوديين هو التمويل العيني مثل قرض السيارات والآثاث وغيرها من القروض العينية الميسرة التي يوفرها بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة وتمنح تلك القروض بلا فوائد عليها لمساعدة كل المتقدمين لمنحهم فرص أفضل داخل أراضيهم حتى يتمكنوا من فتح مشروعات صغيرة أو متوسطة بالمملكة تشجيعاً للعمل الحر ومنذ بداية فتح المرحلة الثانية للتقديم على التمويل المرغوب فيه أصبح يمكن الحصول على القرض عن طريق رابط التقديم على قرض منتح نفاذ للحصول على تمويل العمل الحر سواء كان للعاطل أو الموظف الحاصلين فقط على الجنسية السعودية وذلك من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

أهم الشروط الواجبة للحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر

تمويل العمل الحر التابع لبنك التنمية الاجتماعية في السعودية ينقسم إلى تمويل عيني وتمويل نقدي ويصل إلى 150 ألف ريال عند الموافقة على طلب التمويل العيني في السعودية ولكن يحتاج إلى بعض الشروط الواجبة للحصول عليها كما يلي

يلتزم كل الموظفين السعوديين في المملكة بعدم التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر إلا في حاله أن الدخل الشهري يقل عن أربعة عشر ألف ريال سعودي

لابد من إرسال وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

العمر المطلوب يكون من 21 سنه إلى 60 سنه للتقديم على منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

يشترط عند التقديم على طلب منتج نفاذ أن يكون المتقدم مواطن سعودي عاطل أو موظف بالسعودية

التمويل العيني أو التمويل النقدي تمويل شخصي إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية لدى بنك التنمية الاجتماعية

يصل التمويل العيني إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم سعودي ويحمل الهوية الوطنية

تمويل منتج نفاذ للعمل الحر بلا فوائد وبلا رسوم مالية عليه

قرض منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية بالتقسيط المرن لمدة خمس سنوات ويمكن أستخدام الدفع الإلكتروني عند السداد

يجب قبل التقديم الإشتراك في منصة أبشر الإلكتروني وكذلك إحضار وثيقة العمل الحر ثم فتح موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة

ثم طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة وتعبئة جميع البيانات اللازمة مثل التمويل المناسب وأسم المتقدم والدخل الشهري وغيرها من البيانات المطلوبة ثم القيام بالإرسال

يتم الموافقة على طلب قرض منتج نفاذ للعمل الحر من البنك بعد مراجعة كافة الشروط والضمانات المطلوبة

مزايا الحصول على تمويل العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعيةكيفية القيام بالتقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية