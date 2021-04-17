تردد قناة ذكريات السعودية ٢٠٢١ وأهم البرامج المذاعه في رمضان

قناة ذكريات السعودية من القنوات الفضائية الهامة التي يلجأ إليها الكثيرين للتعرف على التراث الكبير للمملكة والذي يعد من أولويات القناة التعريف به لكافة الأجيال المتعاقبة، وتشهد قناة ذكريات تحديثات جديدة مع دخول العام 2021 لتقدم كافة البرامج والمسلسلات القديمة والذكريات التراثية القيمة، وكان الهدف الأساسي من إدراج هذه القناة ضمن القنوات السعودية هو أن تكون لترفيه المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجبر المواطنين على البقاء في المنازل ومنعهم من نزول الشوارع.

تردد قناة ذكريات السعودية ٢٠٢١

تقدم قناة ذكريات بثها من قبل زمن الإنترنت وتقدم العديد من البرامج المتنوعة من برامج دينية وبث مباشر من الحرم، وبرامج ثقافية تعكس التراث السعودي الجميل. ويأتي تردد قناة ذكريات الجديد على النايل سات والذي تم الإعلان عنه منذ 2020 لتحديث القناة وتقديم الجديد من البرامج بها ويأتي التردد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة ذكريات السعودية على عرب سات

حتى يتمكن الجميع في منطقة الخليج والوطن العربي تم بث قناة ذكريات السعودية على القمر الصناعي عرب سات حتى تصل إلى الجميع بسهولة وحتى منطقة شمال إفريقيا التي تهتم كذلك بالتراث السعودي وما تقدمه القناة ويأتي تردد القناة على عرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ذكريات السعودية على القمر الصناعي الياه سات هو:-

القمر الصناعي: الياه سات.

التردد 11747.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز: 27500.

الجودة HD.

أهم ما تقدمه قناة ذكريات السعودية

واستمر البث ليقدم مجموعة من البرامج التي أعجبت الجميع وأصبح المتابعين لها من كل مكان يحرصون على معرفة البرامج والمسلسلات الهامة والبرامج الثقافية التي تعكس قيمة المملكة وتعكس ثقافة المجتمع السعودي من خلال برامج ترفيهية ووثائقية متنوعة، ومن أهم البرامج المذاعة على قناة ذكريات برنامج حروف، برنام بنك المعلومات، برنامج الكاميرا الخفية وهو من ضمن البرامج الترفيهية والكوميديا، برنامج مسرح التليفزيون، وكذلك من المسلسلات التي سيتم عرضها مسلسل سحور على مائدة أشعب، مسلسل أصابع الزمان، مسلسل خزنة، مسلسل جحا الضاحك الباكي.