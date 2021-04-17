الصين ترفض البيان الأمريكى اليابانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة بكين فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن رفض الصين وعتراضها الشديد على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان، وذلك فى أعقاب محادثات بين زعيمى البلدين.





وفى بيان لها، قالت السفارة الصينية فى أمريكا إن "تايوان وهونج كونج وشينجيانغ من الشؤون الداخلية للصين ولا ينبغى التدخل فيها". وأضافت السفارة: "المحادثات تجاوزت نطاق العلاقات الثنائية الطبيعية، وتلحق الضرر بمصالح طرف ثالث، وتهدد السلام والاستقرار فى المنطقة"، فى إشارة إلى العلاقات الأمريكية اليابانية.

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