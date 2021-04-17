إريتريا تعترف بالتورط وتتعهد لمجلس الأمن بسحب قواتها من تيجراى

جدة - نرمين السيد - أبلغت إريتريا مجلس الأمن الدولى، أمس الجمعة، أنها وافقت على بدء سحب قواتها من إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا، ما يعد أول اعتراف علنى ورسمى بتورطها فى الصراع الدائر بين حكومة أبى أحمد فى أديس أبابا وعرقية التيجراى فى شمال البلاد.





وجاء الاعتراف الإريترى فى رسالة موجهة لمجلس الأمن، ونشرتها وزارة الإعلام الإريترية عبر الإنترنت، بعد يوم من تصريحات مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، والذى إن المنظمة الدولية لم يصلها أى دليل بعد على انسحاب الجنود الإريتريين.

وفى تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت صوفيا تيسفامريم، سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة: "بما أن الخطر الوشيك الداهم تلاشى إلى حد كبير، فإن إريتريا وإثيوبيا اتفقتا، على أعلى المستويات، على بدء عملية سحب القوات الإريترية وإعادة نشر متزامنة لوحدات إثيوبية على طول الحدود الدولية".

وكانت القوات الإريترية تحارب جنبًا إلى جنب الجيش الإثيوبى ضد عرقية التيجراى، والحزب الذى كان حاكمًا فى تيجراى، فى الصراع الذى بدأ فى نوفمبر، إلا أن إريتريا كانت تنفى مرارًا وجود قوات لها فى تلك المنطقة الجبلية.

واعترف رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، الشهر الماضى، بوجود إريترى فى بلاده، وطالبت وقتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بانسحاب القوات الإريترية من تيجراى.

وقال لوكوك لمجلس الأمن الدولى: "لم تر الأمم المتحدة ولا أى من وكالات الإغاثة التى نعمل معها أى دليل على انسحاب القوات الإريترية، لكننا سمعنا تقارير عن أن الجنود الإريتريين يرتدون الآن زى قوات الدفاع الإثيوبية".

وأدى الصراع الإثيوبى إلى سقوط آلاف القتلى وإجبار مئات الآلاف على الفرار من منازلهم، فى المنطقة التى يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة.