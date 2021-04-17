طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة اليابانية أعلنت، أمس الجمعة، تمديد إجراءات الطوارئ السارية إلى عشر مناطق جديدة، وذلك بعد انتشار موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مما ألقى بمزيد من الشك حول إمكانية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية فى غضون أقل من 100 يوم.

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