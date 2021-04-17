البنتاجون يتوقع زيادة القوات بأفغانستان للمساعدة فى الانسحاب

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربى، إن قوات عسكرية أمريكية إضافية فى أفغانستان قد تكون ضرورية لتقديم مساعدة لوجيستية وهندسية وأمنية، حيث يتم سحب القوات الموجودة فى أفغانستان، وقوامها 2500 جندى ومعداتها، من البلاد فى الفترة بين مايو وسبتمبر المقبلين.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، قال كيربى: إنه "ليس خارج نطاق الممكن أن تكون هناك لفترة قصيرة من الوقت بعض قدرات التمكين الإضافية المضافة إلى أفغانستان من أجل المساعدة مرة أخرى فى تحقيق انسحاب مزمع آمن ومنظم ومدروس للجميع بحلول الموعد النهائى للرئيس". فيما لم يحدد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، الخطط النهائية للانسحاب بحلول 11 سبتمبر، والتى يتعين مراجعتها من الموعد النهائى السابق للرئيس السابق دونالد ترامب وهو الأول من مايو.

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