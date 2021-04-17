تسجيل روضة نظام نور 1443 الروضات الحكومية والأهلية عبر نضام نور المركزي EduWave Noor

تسجيل روضة نظام نور 1443 هو ما يبحث عنه اولياء الامور في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، فما هي إلا ايام قليلة حتي يتم البدء في تسجيل الروضات نظام نور المركزي 1442، كما يتم البحث بشكل مكثف عن اعمار القبول في الروضة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم السعودية، وسنوافيكم بالجدول المنشور رسميا، فتابعونا لكل ما يهم ولي الأمر حول نضام نور ورابط تسجيل نظام نور التعليمي.

تسجيل روضة نظام نور 1443

موعد تسجيل الروضات نظام نور

تم الإعلان عن مواعيد تسجيل رياض الاطفال في نضام نور سيكون بداية من 25/8/1442 وطوال العام الدراسي، وقد تم إنشاء نظام نور المركزي من أجل تحسين التجربة التعليمية علي الطلاب واولياء الامور وتسهيل التسجيل في الصفوف المتعددة، وهذا بالإضافة إلي متابعة غياب الطلاب وأيضا معرفة نتائج نظام نور برقم الهوية فقط.

المستوي العمر من إلي المستوي الأول الطلاب الذين اكملوا سن 3 سنوات ولم يبلغوا 4 سنوات بعد 13/1/1438 14/10/2016 12/1/1439 2/10/2017 المستوي الثاني الطلاب الذين اكملوا سن 4 سنوات ولم يبلغوا 5 سنوات بعد 13/1/1437 26/10/2015 12/1/1438 13/10/2016 المستوي الثالث الطلاب الذين اكملوا سن 5 سنوات ولم يبلغوا 6 سنوات بعد 13/1/1436 6/11/2014 12/1/1437 25/10/2015

التوجه إلي موقع نظام نور المركزي من خلال الرابط المباشر تسجيل الدخول علي موقع نور من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة النقر علي تسجيل الدخول من القائمة الجانبية، قم باختيار “تسجيل الابناء” قم باختيار “تسجيل طالب جديد” قم باختيار “التسجيل في رياض الاطفال” قم بكتابة رقم الهوية او رقم الإقامة الخاصة بالطالب قم بتحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب قم بإدخال بيانات الروضة المرغوب التقدم إليها قم بالنقر علي زر التسجيل

اعمار القبول في الروضاتخطوات تسجيل رياض الاطفال 1443 نظام نورشروط تسجيل الروضة 1443

قمت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع شروط تسجيل الروضة نظام نور 1443 والتي يستوجب توافرها حتي يتمكن الطالب في التسجيل بالروضات الحكومية والأهلية المرجوة، وجاءت شروط نضام نور للروضة كالتالي:

أن لا يزيد عمر الطفل عن 6 سنوات للقبول في برنامج التدخل المبكر للروضات

يجب توافر شهادة التحصيلات الاساسية حتي سن قبوله

أن يكون الطالب قد اجري الكشف الطبي من المركز الصحي او الوحدة الصحية المدرسية او المستشفى

يجب توافر صورة من سجل اسرة الطفل للأطفال السعوديين، إذا لم تتوافر يتم احضار صورة من شهادة ميلاد الطفل

احضار خطاب تسنين من الوحدة الصحية او مستشفي لمن ليس لديه شهادة ميلاد

اصول المستندات لمطابقة اسم الطالب وتاريخ الميلاد

تسجيل طالب وولي أمر جديد في نظام نور 1443/1442هـ وطباعة استمارة الفحص الطبي المبدئي

نضام نور

يتم قبول تسجيل الروضة نضام نور 1443 حسب مالك الروضة المرغوبة، وأيضا العدد الذي تقدر هذه الروضة علي استيعابه، ففي حالة وجود زيادة في اعداد الطلاب المتقدمين بالروضة يتم وضع قوائم انتظار، وهذا حسب اولوية التسجيل.

والجدير بالذكر أنه لا يشترط أن يكون الطفل المتقدم في تسجيل الروضات في أحد المستويات أن يكون أنهي المستوي الذي قبله، كما يجب اعتماد قبول كافة الاطفال المتقدمين إلي الروضة من قبل مديرة الروضة شخصيا، لتحديد ما إذا كان الطفل مناسب للروضة أم لا.

في حالة الروضات الحكومية وأيضا الروضات الأهلية، يتم قبول الطلاب في الروضة الأقرب لمحل سكنه، أو الاقرب لمقر عمل والدته أو من يعوله، وهذا حسب ما تم ذكره في الموقع الرسمي نضام نور المركزي مجتمع تعليمي متكامل.

نظام نور المركزي

تم استحداث موقع نظام نور المركزي من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وهذا تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتحقيق افضل تجربة إلكترونية للموظفين واولياء الامور والطلاب، وهذا بالإضافة إلي كافة العاملين بالكادر التعليمي السعودي، ويوفر موقع نضام نور العديد من الخدمات من ضمنها:

تسجيل روضة نظام نور للطلاب الجدد

تسجيل الطلاب الجدد بالاول الابتدائي او المرحلة الابتدائية

تسهيل التواصل بين اولياء الامور والمعلمين والإداريين بالمدرسة او الروضة

الإطلاع علي التقييمات الخاصة بالطالب بجميع المواد

معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

متابعة غياب الطلاب نظام نور المركزي

نقل الطلاب من مدرسة إلي اخري إلكترونيا

متي تسجيل رياض الاطفال في نظام نور 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان رسميا علي الحساب الرسمي عل تويتر أن موعد تسجيل رياض الاطفال 1443 عبر نظام نور المركزي يبدأ يوم الاربعاء القادم 28 شعبان 1442 الموافق 7 ابريل 2021، ويجب علي ولي الأمر أن يقوم بتسجيل الابناء من خلال الموقع الرسمي حتي يتم قبول الاطفال في الروضات الحكومية.

نضام نور للنتائج

يتم البحث حاليا عن نتائج الطلاب نظام نور للمرحلة الابتدائية وأيضا الصف الاول والثاني الابتدائي، فما هي إلا ايام قليلة حتي تظهر نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية، والجدير بالذكر أن الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي يؤدون اختبارات الفصل الثاني من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، المنصة الاولي والاكبر بالمملكة العربية السعودية من الناحية التعليمية، تابعونا للمزيد حول نظام نور.