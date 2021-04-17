نظام نور التعليمي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية لجميع المراحل التعليمية الفصل الثاني

رابط نظام نور التعليمي من أهم الروابط التي يتم الدخول عليها الآن من قبل ألطلاب وأولياء الأمور، للاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية التي تم إعلان الصف الأول والثاني الابتدائي عليها، وسوف يتم إعلان نتائج الصف الثالث حتى الصف السادس في العاشر من رمضان الجاري 1442، مما جعلها من أشهر كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل خلال هذه الفترة.

ما هو نظام نور التعليمي

نظام نور هو نظام تعليمي يقدم كافة الخدمات لمنسوبي وزارة التعليم في المملكة، وهو نظام إلكتروني يتوافق مع الرؤية ألاستراتيجية للمملكة 2030 والتي تهدف للتحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات عبر الإنترنت، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ويوفر النظام الاطلاع على النتائج من خلال الدخول على الموقع برقم الهوية الوطنية، ويمكن ولي الأمر من معرفة مستوى أبنه ومدى تحصيله الدراسي، ويمكن ولي الأمر من التسجيل لأبنائه في الروضات والمدارس الحكومية والخاصة بسهولة ويقدم العديد من الخدمات الأخرى.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية الفصل الثاني

بعد أن صدر الأمر الملكي بتقديم مواعيد الاختبارات لجميع مراحل التعليم في المملكة، والانتهاء من الاختبارات قبل أجازة عيد الفطر المبارك، بدأ في الأول من رمضان اختبارات المرحلة الابتدائية وأعلنت المدارس نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي، ويمكن لجميع أولياء الأمور الدخول على رابط نظام نو برقم الهوية الوطنية والاستعلام عنها الآن، وباقي الصفوف من الثالث حتى السادس سوف تعلن في اليوم العاشر من رمضان الجاري.

الدخول على الرابط الرسمي للنظام noor.moe.gov.sa. تسجيل البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر. الدخول من الصفحة الرئيسية على نتائج الطلاب. تحديد الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه. الضغط على زر استعلام سوف تظهر تفاصيل النتيجة على الفوز.

نظام نور التعليمي وطريقة الاستعلام عن النتائج