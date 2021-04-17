نظام نور نتائج الطلاب 1442 استخراج نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر noorresults برقم الهوية

نظام نور نتائج الطلاب 1442 من الموضوعات التي تتم عليها عمليات بحث مكثفة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، بأوامر ملكية من خادم الحرمي الشريفين، في ظل حرص جلالته على سلامة الجميع ونجاح العملية التعليمية خلال الوضع الوبائي الذي يسود العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين، فقد بدأت الاختبارات في الأول من رمضان 1442 للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتي السادس، وقد حددت وزارة التعليم مواعيد الاختبارات لكل مرحلة لأداء الامتحانات عبر منصة مدرستي، التي تقدم العديد من الاختبارات لمختلف المراحل مع الالتزام بالحضور للدروس اليومية خلال المواعيد المحددة.

الدخول على الموقع الإلكتروني نور “noor.moe.gov.sa“.

تسجيل الدخول بالحساب المسجل سابقاً أو إنشاء حساب جديد.

الدخول على أيقونة تقارير.

اختيار قائمة تقارير الطلاب.

الضغط على إشعار نتيجة الطالب.

اختيار الفصل الدراسي.

الضغط على بحث.

تظهر النتائج بالتفصيل.

خطوات تسجيل الدخول عبر نظام نور لاستخراج النتائجنتائج الطلاب المرحلة الابتدائية 1442

تم الإعلان عن نتائج الطلاب للصف الأول والثاني الابتدائي عبر نظام نور، وجاري الآن أداء اختبارات نهاية العام للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتي السادس، وعقب الانتهاء منها سيتم إعلان النتيجة إلكترونياً، وننوه أن بداية اختبارات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية سيكون يوم الأحد الموافق 6 رمضان 1442، ومن المتوقع أن تكون نتائج المرحلة الابتدائية قبل موعد بداية إجازة نهاية العام، المقررة لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، والتي ستبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 رمضان 1442.

نظام نور الإلكتروني

يتم الاستعلام إلكترونياً عن نتائج الطلاب لمختلف المراحل بالدخول عبر نظام نور الإلكتروني، سواء من حساب ولي الأمر أو برقم الهوية ورمز التحقق، أو من خلال الدخول على منصة مدرستي واستخراجها.