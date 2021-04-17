المبعوث الأممى إلى سوريا يقترح آلية لصياغة الدستور الجديد

جدة - نرمين السيد - بعث المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسن، إلى رئيسى وفدى الحكومة السورية أحمد الكزبرى، وهيئة التفاوض المعارضة هادى البحرة، وثيقة تضع آلية من 5 خطوات، لبدء اللجنة الدستورية خلال الجولة السادسة في جنيف، عملية صوغ الدستور.





وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن آلية صياغة الدستور جاءت تحت عنوان: "مقترح لمنهجية العمل" لعمل المجموعة المصغرة فى الجولة السادسة للجنة، حيث ذكر بيدرسن الطرفين بأن اللجنة "تأسست ودعمت بالاتفاق بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض، بتسهيل من الأمم المتحدة حول مرجعية العمل وقواعد الإجراءات، بحيث تعمل اللجنة بموجب ذلك واتفاق قواعد السلوك". كما اقترح بيدرسن خطة للعمل فى الجولة السادسة، بحيث "يقوم الوفد المرشح من الحكومة والوفد المرشح من هيئة التفاوض قبل توجههما إلى جنيف.. بتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص فى شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها فى مشروع الدستور". واقترح مبعوث الأمم المتحدة اجتماعات دورية بينه والكزبرى والبحرة، بحيث يجتمعون عشية الجولة السادسة وخلال أيام إجرائها "لتعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة".

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