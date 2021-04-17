روسيا توقف دبلوماسيًا أوكرانيًا بعد تلقى معلومات حساسة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس" الإخبارية، قال بيان أجهزة الأمن الروسية، إن "دبلوماسيًا أوكرانيًا يعمل قنصلاً فى القنصلية العامة الأوكرانية فى سان بطرسبورج، يدعى ألكسندر سوسونيوك، أوقف الجمعة من قبل جهاز الأمن الفيدرالى".

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