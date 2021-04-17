ما هي منصة إحسان التي تبرع لها الملك سلمان ب20 مليون ريال السعودية 2021

منصة إحسان، واحدة من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في السعودية، وخاصة في شهر رمضان المبارك، ويبحث عنها الكثيرين نظرا لمميزاتها في تسهيل عملية التبرع، وإيصال التبرع إلى أشخاص تحددهم أنت بكل سهولة، أو إلى الأشخاص المستحقين للتبرع بكل سهولة، حيث إن المنصة منظمة بشكل ممتاز من الحكومة السعودية.

ما هي منصة إحسان

منصة إحسان، هي عبارة عن منصة إلكترونية تابعة لجهة تنظيمية سعودية، هي منصة تقوم بجمع الجمعيات الخيرية السعودية في مكان واحد، وتسهيل وتنظيم الوصول لها إلكترونيا، وتنظيم عملية التبرع والتأكد من وصوله للمستحقين والأشخاص المحتاجين بواسطة حلول تقنية وباستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد بدأت الحملة للوطنية للعمل الخيري منذ بدء شهر رمضان المبارك، والتي تهدف للتعريف عن المنصة وحث فاعلي الخير على التبرع.

ما هي أهداف منصة إحسان

تتطلع منصة إحسان إلى نشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية للعطاء للأشخاص الأشد احتياجا من الأشخاص الذين أتاهم الله من فضله من الاكتفاء، وتهدف المنصة إلى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسهيل عملية التبرع من الأفراد إلى الجمعيات الخيرية، والتأكد من وصول التبرعات إلى الأشخاص المستحقين لها.

تبرعات سمو الملك والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وقد قام العديد من الشخصيات الهامة في المملكة بالتبرع بعد إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري، وهذا مما سيشجع الكثير من الأفراد ورجال الأعمال للتبرع في منصة إحسان للأعمال الخيرية، وقد قام كلا من:

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتبرع بمبلغ 20 مليون ريال سعودي للمنصة.

سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتبرع بمبلغ 10 مليون ريال سعودي للمنصة.

كيف تستفيد من منصة إحسان

في حالة إذا كنت في حالة مادية متأزمة أو حالة احتياج، فلا تتردد في طلب الحصول على مساعدة من منصة إحسان، وهذا سواء كنت من السعودية أو من خارج السعودية، وتستطيع المنصة مساعدتك في:

سداد الديون.

بناء مساكن للمحتاجين.

تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية.

كفالة الأيتام.

كفالة الرضع.

تقديم الدعم للدول الفقيرة والمحتلة.

مساعدة الغارمين والغارمات.

تقديم دعم في المصروفات التعليمية.

التبرع للعمليات الجراحية والعلاج الطبي.

وهذا جزء يسير من الأعمال الخيرية التي تقوم بها منصة إحسان الإلكترونية، هذا كان مقالنا عن منصة إحسان، نتمنى أن يكون قد على إعجابكم، في حالة وجود أي اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في تركها في خانة التعليقات في موقعكم المفضل دائما ثقفني.