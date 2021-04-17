المزايا المختلفة للمنصة الوطنية للتبرعات توضحها وزارة التنمية والموارد البشرية، تعتبر المنصة الوطنية للتبرعات من أهم المنصات التي تشرف عليها وزارة التنمية والموارد البشرية، وذلك لإيصال التبرعات إلى المستحقين، فهي بمثابة حلقة وصل بين المتبرع والمحتاج، وهي نموذج وطني فعال في تحقيق التكامل الإجتماعي عن طريق تبادل المنفعة والإحسان بين فئات المجتمع، والتي تتمتع بالشفافية في جمع التبرعات من كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى خدمات منصة إحسان التي أطلقتها وزارة التنمية بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية.

مزايا المنصة الوطنية للتبرعات

مع قدوم شهر رمضان المبارك، وكثرة الزكاة والصدقات كشفت وزارة التنمية والموارد البشرية عن المزايا التي تتمتع بها المنصة الوطنية لجمع التبرعات، والتي تمكن الجميع من إيصال التبرعات إلى المستحقين، حيث تتميز بانتقاء الأفضل من التبرعات على حسب حالة المستحقين، كما تتوافر لدى المنصة حلول مختلفة لتوصيل المتبرع بالمحتاجين في جميع أنحاء المملكة تحت إشراف وزارة التنمية والموارد البشرية.

كيفية التبرع للمنصة الوطنية للتبرعات

عرضت وزارة التنمية والموارد البشرية فيديو توضيحي لكيفية التبرع في المنصة الوطنية للتبرعات، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية للتبرعات.

استعراض قائمة التبرعات المتاحة.

تحديد قيمة المبلغ الذي تود التبرع به.

اختيار طريقة الدفع الذي ستقوم بالتبرع خلالها.

المنصة الوطنية للتبرعات

قام المهندس أحمد بن سليمان الجارحي وزير التنمية والموارد البشرية بإطلاق المنصة الوطنية للتبرعات عام 2020، والتي تعمل تطلق العديد من المبادرات المجتمعية الخيرية، وكان الهدف الأساسي من هذه المنصة هو خلق تعاون بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والمنظمات الغير مربحة لتوفير التبرعات للأفراد الأشد احتياجا، وكذلك الأشخاص الذين تعرضوا للضرر نتيجة وباء كورونا، ومع دخول شهر رمضان تكثر الرغبة في إخراج الزكاة وكذلك زكاة الفطر، لذا من الأفضل أن تكون عن طريق المنصة.