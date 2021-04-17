دخول مباشر منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري بجهود سدايا SDAIA السعودية، في ظل الحملات الاجتماعية الكثيرة للأمير محمد بن سلمان، عملت المملكة على تعزيز ريادتها حول العالم، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن المبادرة الوطنية للعمل الخيري وسيتم التفاعل عليها بشهر رمضان الكريم كاملًا، و يتم دعمها من القيادة العليا، مع إشراف كبار العلماء والمسؤولين والعديد من رجال الأعمال، حيث تبرع لها ولي العهد السعودي ب10 مليون ريال، اليوم سوف نعرض لكم كل ما يخص المنصة وأهم التفاصيل.

منصة إحسان الإلكترونية للعمل الخيري بجهود سدايا SDAIA

هي منصة وطنية إلكترونية أتيحت في 20 مايو 2020، عن طريق وزير الموارد البشرية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، وتم الحصول على كافة التراخيص والتصريحات المطلوبة من الوزارات بالمملكة لتوثيق المنصة.

وبدأ تفعيلها في شهر رمضان المبارك في يوم الجمعة الموافق 16 أبريل لعام 2021 للحصول على التبرعات، حيث جمعت التبرعات أكثر من ربع مليار ريال سعودي.

التطوير من قيم العمل الخيري لجميع الأفراد في المجتمع عن طريق التشجيع على التبرع.

تنشيط الدور المتكامل ل(سدايا SDAIA) مع الهيئات والقطاعات الحكومية، توسيع أثر القطاع الغير ربحي.

تنشيط دور المسؤولية بين الأفراد في القطاعات الخاصة.

الاشتراك في الرفع من مستوى الثقة والشفافية للعمل التنموي والخيري.

التعظيم من المسؤولية الاجتماعية الوطنية لدى جميع الأفراد عامةً.

أهداف منصة إحسان للعمل الخيري

زيادة كفاءة العمل الخيري والتنموي.

مساعدة البرامج والمنصات بالتبرع على جميع أنحاء المملكة.

العلو من قيم الانتماء الوطني والروح الإنسانية لجميع الأفراد.

قام بالتنويه الأستاذ الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن ضرورة اهتمام المسؤولين بالعمل الخيري، وتلبية حاجات المواطنين وبذل لهم العطاء، وإنفاق الأموال في سبيل الخير.

طريقة الاستفادة من منصة إحسان ehsan الإلكترونية

حتي تتمكن من الحصول على المساعدات المالية عبر منصة إحسان، في المملكة العربية السعودية أو حتى خارجها، يكون حول المواضيع التالية:

تقديم طلب بناء مساكن للأشخاص المحتاجين.

تقديم طلب على مساعدة ودعم للدول المحتلة أو الفقيرة.

تقديم طلب تسديد ديون أو قروض.

طلب مساعدة مالية لتمويل المشاريع التنموية.

تقديم طلب على دفع المصاريف التعليمية.

كفالة الأطفال الرضع.

كفالة الأطفال الأيتام.

التبرع لعمل العمليات الجراحية الطبية.

التبرع لإخراج الغارمين والغارمات من السجون.

والكثير من الأعمال الخيرية التي يتم عملها من قبل منصة إحسان.

أولًا يتم الانتقال إلى لينك الموقع المباشر منصة إحسان من ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري.

نقوم بالضغط على أيقونة الحساب الموجودة في أعلى شمال الصفحة.

نختار خانة إنشاء حساب.

ثم يتم إدخال اسم المتقدم والبريد الإلكتروني الخاص به، ورقم الهاتف المحمول.

يتم إدخال كود التحقق في الحقل المخصص له، ثم نقوم بالنقر على “إنشاء حساب جديد“.

التقديم في منصة إحسان الإلكترونية

وتدعم المملكة الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسات بالمملكة سواء الأهلية منها مثل مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية أو الحكومية مثل منصة أحسان.