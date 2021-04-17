ألمانيا: مهمة أفغانستان كلفتنا 12 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - وردًا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، قالت الخارجية الألمانية إن "النفقات الإضافية المرتبطة بالمهمة بلغت قيمتها 12.156 مليار يورو خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2020".

وأشارت الوزارة إلى أن أعلى تكلفة للمهمة كانت خلال السنوات من 2010 إلى 2012، عندما بلغت أكثر من مليار يورو لكل منها، وهى أخطر أوقات المهمة، عندما انتشر مؤقتا أكثر من 5 آلاف جندى ألمانى فى أفغانستان، وقاتلوا ضد حركة طالبان المتمردة.

فيما اعتبرت السياسية اليسارية هايكه هنزل، أن هذا البيان الصادر عن الخارجية الألمانية وأشار إلى نفقات المهمة هو بمثابة "بيان إفلاس سياسى وأخلاقى"، حسبما جاء فى تصريحات لشبكة "إيه آر دى" الألمانية.

وقرر حلف شمال الأطلسى "الناتو"، يوم الأربعاء الماضى، بدء الانسحاب من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل، خاصة بعدما حددت الولايات المتحدة موعدًا لإتمام الانسحاب فى 11 سبتمبر، فى الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التى شنها تنظيم القاعدة الإرهابى عليهم.

كما أنه من المقرر انسحاب القوات الألمانية بحلول منتصف أغسطس المقبل. إذ تعتبر ألمانيا ثانى أكبر دولة مشاركة بقوات فى مهمة أفغانستان بعد الولايات المتحدة. ويبلغ عدد القوات الألمانية المشاركة فى المهمة 1100 جندى، من بين إجمالى مهمة الناتو التى تضم نحو 10 آلاف جندى.