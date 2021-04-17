قدمت عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم مشروع قانون في الكونجرس، تحت عنوان "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي"، وذلك بناءً على تشريعات في مؤتمرين سابقين لتعزيز حقوق الإنسان وسلامة الأطفال الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت أن مشروع القانون يحظر استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؛ في حالات الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأي دعم أو مساعدة لضم "إسرائيل" أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قانون بالكونجرس يربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.