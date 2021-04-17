قانون بالكونجرس يربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

قدمت عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم مشروع قانون في الكونجرس، تحت عنوان "الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي"، وذلك بناءً على تشريعات في مؤتمرين سابقين لتعزيز حقوق الإنسان وسلامة الأطفال الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت أن مشروع القانون يحظر استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؛ في حالات الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأي دعم أو مساعدة لضم "إسرائيل" أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.