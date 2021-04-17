هواوي تتحدى الجميع بسلسلة Huawei P50 الرائدة بمواصفات خرافية

تستعد شركة هواوي عملاق صناعة الهواتف الذكية الصينية، لإحداث زلزال جديد في عالم الجوالات 2021، مع اقتراب طرحها لأحدث وأهم سلاسِل هواتفها الجديدة huawei p50 بـ مشتقاتها الرئيسية المختلفة (P50 و P50 Pro و +P50 Pro)، مع تزويدهم بأحدث المواصفات التي تنافس من خلالها إصدارات شركة أبل الأمريكية، لذا يترقب هواة اقتناء الموبايلات الرائدة الأيام المقبلة للحصول على الجهاز الجديد الذي تم تسريب بعض الصور والمواصفات الخاصة به، حيث سيأتي بشاشة تحتوي على نوتش ثقب مزدوج بخلاف النسخة السابقة بي 40، كما يأتي مزودًا بشاشة زجاج من نوع سوبر أموليد بقياس 6.6 بوصة مع جوانب مدببة مثبتة بعرض 73 مم وطوله 159 مم، أي سيكون مضغوطًا نسبيًا.

أبرز مواصفات هواوي Huawei P50

وبحسب التقارير الأجنبية فيحمل هاتف هواوي Huawei P50 الجديد العديد من المواصفات الرائعة، التي قد تساهم بشكل كبير في تحقيقه لـ نسب مبيعات ضخمة، لاسيما وأنه يعمل على مجموعة معالجات Kirin 9000 القوية وإمكانية تشغِيله مع Harmony OS، كما أنه سيتم تزويده ببطارية ضخمة تتخطى حاجز الـ 5000 أمبير تدعم الشَاحن السريع السلكي واللاسلكي يدوم به الشحن لأوقات طويلة، إلا أنه سيَأتي بدون شواحن فى العلبة الرئيسية الخاصة بها على غرار هواتف سامسونج، وذلك بسبب النقص الحاد فى الرقائق وأشباه الموصلات بسبب الأزمة الذي تضرب قطاع التكنولوجيا والمشاكل المتعلقة بين الشركة والدول الغربية وأمريكا.

مواصفات أساسية وذاكرة مثالية

كما تتمتع سلسلة هواتف هواوي الجديد Huawei P50 بالمواصفات الأساسية الآتية:

تأتي حاملة معها جميع المستشعرات الأساسية من بلوتوث وسماعات أذن وغيرها.

تأتي بشاشات منحنية من الجانبين بقياسات مختلفة.

تحمِل نماذج مختلفة مقاومة للمياه.

مزودة بثُقب فى أعلى الشاشة.

تملك مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم.

معدل التحديث الخاص بها 120 هرتز.

يملُك سعة تخزينية للذاكرة على التوالي: 256 و 521 جيجا بايت.

يملُك ذاكرة وصول عَشوائي رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.

ألوان شيقة وسعر مرتفع

وكشفت التوقعات أن هاتف بي 50 من هواوي سيكون مرتفع السعر نوعًا ما لما يحمله من مُواصفافت وإمكانيات أحدث، ويأتي بأربعة ألوان هى الأبيض والأسود والأزرق والبيج.